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«Локомотив» второй раз в XXI веке выпустил состав с 11 россиянами. Оба матча завершились 1:1

«Локомотив» второй раз в XXI веке выпустил состав с 11 россиянами. Оба матча завершились 1:1

Московский «Локомотив» в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) выпустил полностью российский стартовый состав.

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