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Оперная сцена в Европе, невестка из Англии и внук по видеосвязи: как сложилась судьба единственного сына Юрия Лозы

Оперная сцена в Европе, невестка из Англии и внук по видеосвязи: как сложилась судьба единственного сына Юрия Лозы

Единственный сын автора хита «Плот» Юрия Лозы мог бы пойти по наиболее очевидному пути — использовать громкую фамилию отца и строить карьеру на российской эстраде.

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