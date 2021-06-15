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Климкин счёл «угрозой» для Украины российский закон о репатриации

Климкин счёл «угрозой» для Украины российский закон о репатриации

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел в российском законопроекте о репатриации граждан Украины и Белоруссии «угрозу вмешательства» и «последний сигнал» России перед саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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