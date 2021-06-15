Климкин счёл «угрозой» для Украины российский закон о репатриации

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел в российском законопроекте о репатриации граждан Украины и Белоруссии «угрозу вмешательства» и «последний сигнал» России перед саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.