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Журнал «Профиль»

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Суд арестовал доли бывшего министра связи Никифорова в семи компаниях

Суд арестовал доли бывшего министра связи Никифорова в семи компаниях

Под арест попали доли в компаниях, связанных с развитием татарстанского наукограда Иннополис. Мещанский суд заочно арестовал Николая Никифорова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.

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