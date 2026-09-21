Суд арестовал доли бывшего министра связи Никифорова в семи компаниях

Под арест попали доли в компаниях, связанных с развитием татарстанского наукограда Иннополис. Мещанский суд заочно арестовал Николая Никифорова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.
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