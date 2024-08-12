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Губернатор Белгородской области объявил об эвакуации из Краснояружского района

Губернатор Белгородской области объявил об эвакуации из Краснояружского района

По словам Гладкова, процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах.<strong>Власти Белгородской области начали перемещение «в более безопасные места» жителей Краснояружского района, <a href="https://t.

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