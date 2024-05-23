Организаторы боя Фьюри и Усика заявили о потере более 100 млн долларов

Организаторы боксерского поединка между Тайсоном Фьюри из Великобритании и Александром Усиком из Украины пожаловались на нелегальных стримеров, по причине которых финансовые потери составили более 100 млн долларов.
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