Ультраобработанные продукты и микропластик: скрытая угроза для мозга и психического здоровья

Учёные бьют тревогу: микропластик в ультраобработанных продуктах может провоцировать аутизм, деменцию и депрессию.
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