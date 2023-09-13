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Катя Семенова резко заявила о Пугачевой, которую знает лично

Катя Семенова резко заявила о Пугачевой, которую знает лично

В Благовещенске проходит XXI Открытый российский фестиваль кино и театра «Амурская осень», почетным гостем которого стала певица и композитор, поэт, исполнительница хита «Чтоб не пил, не курил» Екатерина Семенова.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Пугачева всех безжалостно топила, чтобы не мешали ей одной  красоваться на эстраде. Ту же самую Катю Семенову, которая мне, кстати, НРАВИЛАСЬ!! А Отиева? Прекрасная певица!!!... ЕЕ тоже Пугачева сожрала... Мы просто не знали об этом. А если бы нам рассказали, ЧТО Пугачева вытворяла, не думаю, что у нее были бы столько &quot;поклонников&quot;. Просто практически на эстраде никого не было....
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