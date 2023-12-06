Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • esaul
    Ну.... если в мире есть пи****сы, это повод снять о них фильму? Девяностые пережил в возрасте 25-35 лет. Повторения н...Сериал «Слово пац...
  • Юрий Слабко
    Дебилы.... Вы ещё и Республику ШКИД запретите.Сериал «Слово пац...
  • Владимир Алтайцев
    цена  би летов  какая7Стартовала продаж...

Первые 20 предприятий Нижегородской области получили льготные займы от регионального ФРП по новой программе

Первые 20 предприятий Нижегородской области получили льготные займы от регионального ФРП по новой программе

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) Нижегородской области одобрил льготные займы для 20 промышленных предприятий региона на сумму 196 млн рублей по новой программе «Устойчивость производства».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх