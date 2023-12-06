Первые 20 предприятий Нижегородской области получили льготные займы от регионального ФРП по новой программе

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) Нижегородской области одобрил льготные займы для 20 промышленных предприятий региона на сумму 196 млн рублей по новой программе «Устойчивость производства».
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