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"Эй, красивая, дай две штуки?": Мигрантов не пугает даже депортация. Местные жалуются - страшно выйти из дома

"Эй, красивая, дай две штуки?": Мигрантов не пугает даже депортация. Местные жалуются - страшно выйти из дома

Мигранты активно насаждают свои правила в России, демонстрируя пренебрежение местным жителям. Люди жалуются: страшно выйти из дома по вечерам, когда иностранные граждане развязно пристают к женщинам со словами в духе "Эй, красивая, дай две штуки?", а у мужчин навязчиво прося "стрельнуть пару тыщ".

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