Тесты и зарплата: как снизить риски аварий с автобусами – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Снизить риски аварийности на пассажирском транспорте могло бы специальное тестирование на психоэмоциональное состояние водителей, а повысить компетентность шоферов и избавить отрасль от кадрового дефицита – достойная заработная плата.