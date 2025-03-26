Тесты и зарплата: как снизить риски аварий с автобусами – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Снизить риски аварийности на пассажирском транспорте могло бы специальное тестирование на психоэмоциональное состояние водителей, а повысить компетентность шоферов и избавить отрасль от кадрового дефицита – достойная заработная плата.
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