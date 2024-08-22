Лукашенко обостряет, в Ереване негодуют. "Ну кому нужны армяне? Вообще никому они не нужны. Никому (кроме нас)"

Boleslav Buljanowskij

А на кой их принимают? Россия уже как большая помойка - всё дерьмо собирает к себе. Ары - пожалуйста, чурки - всегда рады видеть. А потом тебе же на голову гадят и ни кому ни чего не сделать, потому что диаспоры уже проплатили чинушам и живут они как в раю ( иноземцы ) А русскому человеку и пожаловаться не кому...