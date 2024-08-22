ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Александр Григорьевич Лукашенко об Армении: "Я об их политике даже говорить не хочу.
Лукашенко обостряет, в Ереване негодуют. "Ну кому нужны армяне? Вообще никому они не нужны. Никому (кроме нас)"
Комментарии
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Boleslav Buljanowskij
А на кой их принимают? Россия уже как большая помойка - всё дерьмо собирает к себе. Ары - пожалуйста, чурки - всегда рады видеть. А потом тебе же на голову гадят и ни кому ни чего не сделать, потому что диаспоры уже проплатили чинушам и живут они как в раю ( иноземцы ) А русскому человеку и пожаловаться не кому...
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19 час.
ninikooo Митусова
Пашинян « распускал хвост», вот пусть Макрон и берет « под крыло Армению». Почему Россия должна всех кормить, всем помогать, сопли вытирать, а в ответ получать хамское поведение?! Может пора вспомнить о чувстве собственного достоинства?! Пашинян рассказывал, что Россия им не нужна- ну и флаг ему в руки! Он Президент- вот пусть выйдет из своего золотого дворца и займется проблемами своего народа. Хватит чаи гонять и « доить Россию»!!!!
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19 час.
александр почекунин
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18 час.
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