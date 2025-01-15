СК завел уголовное дело после взрыва в пункте выдачи WB в Приангарье

В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства взрыва в одном из пункте выдачи Wildberries.Глава региона Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что инцидент произошел накануне вечером в городе Черемхово.
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