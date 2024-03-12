В России ответили на слова Пашиняна об условии выхода Армении из ОДКБ

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну следует хорошо подумать над намерением выйти из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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