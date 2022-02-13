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Посол РФ в Швеции объяснил протест Москвы против вступления страны в НАТО

Посол РФ в Швеции объяснил протест Москвы против вступления страны в НАТО

Решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением НАТО, поэтому Москва выступает против этого, рассказал посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев шведскому изданию Aftonbladet в воскресенье, 13 февраля.

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