Посол РФ в Швеции объяснил протест Москвы против вступления страны в НАТО

Решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением НАТО, поэтому Москва выступает против этого, рассказал посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев шведскому изданию Aftonbladet в воскресенье, 13 февраля.