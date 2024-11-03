А эти все по улицам ходят. Илья Яшин, неизлечимо больной Кара-Мурза и Юля Навальная, которой с февраля совершенно нечем заняться, 17 ноября организуют в Берлине марш.
Илья зовет на улицу...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Иван
Эти пипл(люди) не трудились совсем и никогда. Вдруг дядюшка Сэмэн копеечку подаст юродивым, ведь кушать хоХчется.. Ну не пойти же присматривать за стариками, где на хлеб с маслом хватит. Или спорт команду создать, "Няка"- спецы по херлингу, и сразу на Олимп игры. Иван Ше.
Ответить
8 час.
М
Мария
Ничтожные, гадкие какашки!
Ответить
7 час.
ШКИПЕР
Вот ведь сучонок этот Илья , такую фамилию испоганил .
Ответить
3 час.
Свежие комментарии