Илья зовет на улицу...

И

Иван

Эти пипл(люди) не трудились совсем и никогда. Вдруг дядюшка Сэмэн копеечку подаст юродивым, ведь кушать хоХчется.. Ну не пойти же присматривать за стариками, где на хлеб с маслом хватит. Или спорт команду создать, "Няка"- спецы по херлингу, и сразу на Олимп игры. Иван Ше.