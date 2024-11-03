Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrej Popp
    Какой жопой думают амеры ??? Президенты-МАРАЗМАТИКИ во власти в США ! Или их президенты только говорящие головы, а пр...В США раскрыли, к...
  • Юрий Зубрин
    А зачем их обвинять .Надо прямо паредупредить о том ,что "первый кнут будет подстрекателю",да такой кнут ,что от них ...Сергей Лавров обв...
  • Дмитрий Гурин
    Штатам до конца года будет совершенно не до международных разборок, там будет "драка" глав трансатлантических корпора...В США раскрыли, к...

Илья зовет на улицу...

Илья зовет на улицу...

А эти все по улицам ходят. Илья Яшин, неизлечимо больной Кара-Мурза и Юля Навальная, которой с февраля совершенно нечем заняться, 17 ноября организуют в Берлине марш.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Иван
Эти пипл(люди) не трудились совсем и никогда. Вдруг дядюшка Сэмэн копеечку подаст юродивым, ведь кушать хоХчется..    Ну не пойти же присматривать за стариками, где на хлеб с маслом хватит.  Или спорт команду создать, &quot;Няка&quot;- спецы по херлингу, и сразу на Олимп игры.           Иван Ше.
Ответить
8 час.
М
Мария
Ничтожные, гадкие какашки!
Ответить
7 час.
ШКИПЕР
Вот ведь сучонок этот Илья , такую фамилию испоганил .
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх