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Де Минаур о сотрудничестве с Хьюиттом: «Он будет помогать мне в ближайшие пару недель»

Алекс де Минаур рассказал о сотрудничестве с Ллейтоном Хьюиттом . Ранее австралиец обыграл Кентена Алиса во втором круге пятисотника в Пекине – 3:6, 7:6(5), 7:5.

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