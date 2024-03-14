Глава Минюста Украины: Россия требовала Киев отказаться от репараций

Как заявил глава Минюста Украины Денис Малюська, входивший в состав делегации на встречах с представителями РФ, российская делегация просила Киев отказаться от требований по репарациям и компенсациям, а также отозвать иски в международный трибунал, во время переговоров весной 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии