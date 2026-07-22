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Порядок, государство

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МВД России подготовлена новая редакция Административного регламента по осуществлению миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации

МВД России для проведения независимой антикоррупционной экспертизы размещен проект приказа «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

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