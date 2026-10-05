Надежда Михалкова рассекретила второй брак: актриса тайно вышла замуж за губернатора Югры Руслана Кухарука

Надежда Михалкова во второй раз вышла замуж и стала мамой. По данным журналистов портала «СтарХит», у 40-летней актрисы родилась дочь, а отцом девочки стал 47-летний губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВУ Киркорова и Лолит...
- Киркорова и Лолит...
- АС Киркорова и Лолит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым