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Надежда Михалкова рассекретила второй брак: актриса тайно вышла замуж за губернатора Югры Руслана Кухарука

Надежда Михалкова рассекретила второй брак: актриса тайно вышла замуж за губернатора Югры Руслана Кухарука

Надежда Михалкова во второй раз вышла замуж и стала мамой. По данным журналистов портала «СтарХит», у 40-летней актрисы родилась дочь, а отцом девочки стал 47-летний губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

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