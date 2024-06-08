Александр Дрозденко рассказал о первом этапе строительства КАД-2

Он отметил, что все задачи для реализации нового обхода чётко сформулированы На площадке Петербургского международного экономического форума Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл совещание, на котором обсудили развитие проекта нового скоростного обхода Санкт-Петербурга – КАД-2.