"Станет прецедентом": ЕС больше не сможет вводить санкции против России

Афины защитили морские перевозки СПГ из России, пишет BZ. Эксперты предупреждают о любопытном прецеденте — по примеру Греции, Германии и Франции другие члены ЕС начнут выбивать льготы для своего бизнеса, превращая санкционную политику в решето.