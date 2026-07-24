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Порядок, государство

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"Станет прецедентом": ЕС больше не сможет вводить санкции против России

"Станет прецедентом": ЕС больше не сможет вводить санкции против России

Афины защитили морские перевозки СПГ из России, пишет BZ. Эксперты предупреждают о любопытном прецеденте — по примеру Греции, Германии и Франции другие члены ЕС начнут выбивать льготы для своего бизнеса, превращая санкционную политику в решето.

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