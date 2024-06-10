Кино и немцы: бизнес из ФРГ верит в скорое украинское «покращення» и готов вложиться в него деньгами

Немецкие фирмы планируют новые инвестиции на Украине – такими ожиданиями поделились представители деловых кругов ФРГ накануне предстоящей завтра двухдневной немецко-украинской конференции с участием представителей бизнеса, власти и общественников.
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