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Царьград

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В Архангельской области прошли учения по гражданской обороне

В Архангельской области прошли учения по гражданской обороне

В Архангельской области с 7 по 9 октября прошла тренировка по гражданской обороне, в ходе которой школьников учили действовать при сигнале «Внимание всем!» и угрозах беспилотной, ракетной и авиационной атак, а также отрабатывали развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, эвакуацию и проверку системы оповещения.

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