В Архангельской области прошли учения по гражданской обороне

В Архангельской области с 7 по 9 октября прошла тренировка по гражданской обороне, в ходе которой школьников учили действовать при сигнале «Внимание всем!» и угрозах беспилотной, ракетной и авиационной атак, а также отрабатывали развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, эвакуацию и проверку системы оповещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
- А Сбывается худшее?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым