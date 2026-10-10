В Архангельской области прошли учения по гражданской обороне

В Архангельской области с 7 по 9 октября прошла тренировка по гражданской обороне, в ходе которой школьников учили действовать при сигнале «Внимание всем!» и угрозах беспилотной, ракетной и авиационной атак, а также отрабатывали развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, эвакуацию и проверку системы оповещения.