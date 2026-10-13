Житель Симферополя получил 9,5 года за заказ убийства экс-жены

Суд приговорил 42-летнего жителя Симферополя к 9,5 годам колонии строгого режима за организацию покушения на бывшую жену и её отца, которых он планировал убить из-за нежелания делить имущество после развода.
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