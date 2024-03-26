Цена «выбитых» признаний

Четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе»: Далерджон Мирзоев, Рачабализода Муродали, Фаридуни Шамсутдин, Муххамадсобир Файзов прибыли вчера вечером на заседание суда, мягко говоря, не в лучшей физической форме.
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