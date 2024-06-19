Антон Шкаплеров: объединяющие учреждения СПО кампусы обеспечат Россию новейшими разработками

Кампусы привлекут талантливых ребят Формирование на территории России суперкампусов на уровне не только высшей школы, но и средних специальных учебных заведений позволит поднять образование в стране на новый уровень и обеспечит промышленность высококвалифицированными кадрами, считает летчик-космонавт Антон Шкаплеров.