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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Антон Шкаплеров: объединяющие учреждения СПО кампусы обеспечат Россию новейшими разработками

Антон Шкаплеров: объединяющие учреждения СПО кампусы обеспечат Россию новейшими разработками

Кампусы привлекут талантливых ребят Формирование на территории России суперкампусов на уровне не только высшей школы, но и средних специальных учебных заведений позволит поднять образование в стране на новый уровень и обеспечит промышленность высококвалифицированными кадрами, считает летчик-космонавт Антон Шкаплеров.

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