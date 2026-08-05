Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

122 подписчика

В Симферополе открылась выставка к юбилею поэта-фронтовика Сергея Острового

В Симферополе открылась выставка к юбилею поэта-фронтовика Сергея Острового

В симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского открылась книжная экспозиция «Песня остаётся с человеком», посвящённая 115-летию поэта-фронтовика и автора известных песен Сергея Острового, пишет«МК в Крыму».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии