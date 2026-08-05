В Симферополе открылась выставка к юбилею поэта-фронтовика Сергея Острового

В симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского открылась книжная экспозиция «Песня остаётся с человеком», посвящённая 115-летию поэта-фронтовика и автора известных песен Сергея Острового, пишет«МК в Крыму».
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