Ресивер «Хьюстона» Тэнк Делл впервые за полтора года вернулся к тренировкам с командой

Ресивер «Хьюстон Тексанс» Тэнк Делл впервые с декабря 2024 года принял участие в тренировке команды. Пока он работает с ограничениями: во время тренировочных сборов игрок выполнял индивидуальные упражнения, ловил передачи от квотербека Си Джея Страуда и бегал маршруты на полной скорости.