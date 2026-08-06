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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ресивер «Хьюстона» Тэнк Делл впервые за полтора года вернулся к тренировкам с командой

Ресивер «Хьюстон Тексанс» Тэнк Делл впервые с декабря 2024 года принял участие в тренировке команды. Пока он работает с ограничениями: во время тренировочных сборов игрок выполнял индивидуальные упражнения, ловил передачи от квотербека Си Джея Страуда и бегал маршруты на полной скорости.

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