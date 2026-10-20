Почему люди стали бояться садиться в такси с началом войны? Потому, что таксисты или стучали в ТЦК, или просто сразу туда мужиков привозили.
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