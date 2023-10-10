В Госдепе заявили о готовности снять санкции в ответ на реформы в Венесуэле

Администрация Соединенных Штатов готова рассмотреть возможность изменения санкционного режима в отношении Венесуэлы, если в стране будут проведены демократические реформы и созданы условия для свободных и справедливых президентских выборов.
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