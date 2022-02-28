Минфин Великобритании объявил о введении санкций против Банка России

Министерство финансов Великобритании объявило, что вводит санкции против Банка России. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Министерство финансов Великобритании объявило, что вводит санкции против Банка России. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
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