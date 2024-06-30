Дочь мужа от первого брака внезапно захотела получать высшее образование. «Что же, обойдемся без квартиры, учеба ребенка важнее!» – решил муж— Мужу тридцать девять лет, наш брак у него второй, – рассказывает тридцатитрехлетняя Камилла.