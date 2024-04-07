Фекальный фонтан на Российской в Краснодаре продолжает отравлять воздух

Фекальный фонтан на Российской в Краснодаре продолжает отравлять воздухМногие месяцы на пересечении улиц Российской и Солнечной бьет фекальный фонтан, который отравляет воздух и портить жизнь жителям близлежащих домов.
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