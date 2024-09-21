Bloomberg раскрыл детали "план победы", который Зеленский представит Байдену

Документ включает вступление в НАТО и ЕС, а также увеличение поставок оружия.Украинский президент Владимир Зеленский, согласно информации, опубликованной агентством Bloomberg, представит "план победы", ключевыми элементами которого станут вступление страны в НАТО и Европейский Союз, а также дальнейшее увеличение поставок оружия.