Bloomberg раскрыл детали "план победы", который Зеленский представит Байдену

Документ включает вступление в НАТО и ЕС, а также увеличение поставок оружия.Украинский президент Владимир Зеленский, согласно информации, опубликованной агентством Bloomberg, представит "план победы", ключевыми элементами которого станут вступление страны в НАТО и Европейский Союз, а также дальнейшее увеличение поставок оружия.
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