Трамп назвал Евросоюз "очень трудным" торговым партнером США

Президент США Дональд Трамп заявил о трудностях торгового партнерства США и Европы. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по итогам встречи в Вашингтоне он поделился с прессой, что не устраивает в этих отношениях, в пятницу, 14 февраля, ТАСС.