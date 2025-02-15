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Военное обозрение

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Освободив Берёзовку, наши войска расширили контроль над участком дороги Покровск-Константиновка

Освободив Берёзовку, наши войска расширили контроль над участком дороги Покровск-Константиновка

Также есть возможность наступать севернее автодороги Т0504.

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