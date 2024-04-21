В семи муниципалитетах Челябинской области ввели особый противопожарный режим

Еще в трех территориях Южного Урала ввели особый режим из-за угрозы пожаров. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на данный момент в в Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском районах, а также Копейске и Кыштыме введен особый противопожарный режим (ОПР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии