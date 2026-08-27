На Всероссийском родительском комитете обсудили подготовку к всероссийскому съезду и развитие образовательной среды

26 августа под председательством директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игоря Юргина состоялось рабочее совещание с представителями региональных родительских комитетов.
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