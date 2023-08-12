Польза и вред лисичек: содержат витамин D, но навредят людям со слабым желудком

Конец лета-начало осени — настоящий праздник для всех любителей грибов. Магазинные шампиньоны — это одно, а что насчет лесных лисичек? Полезны ли они для здоровья и всем ли их можно есть? На эти вопросы отвечает врач-гастроэнтеролог Яна Картаева.