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Польза и вред лисичек: содержат витамин D, но навредят людям со слабым желудком

Польза и вред лисичек: содержат витамин D, но навредят людям со слабым желудком

Конец лета-начало осени — настоящий праздник для всех любителей грибов. Магазинные шампиньоны — это одно, а что насчет лесных лисичек? Полезны ли они для здоровья и всем ли их можно есть? На эти вопросы отвечает врач-гастроэнтеролог Яна Картаева.

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