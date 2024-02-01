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Во Франции назвали безумием идею изъятия сбережений французов для помощи Киеву

Во Франции назвали безумием идею изъятия сбережений французов для помощи Киеву

Идея об использовании сбережений граждан Франции для финансовой поддержки Киева является безумием. Так французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на выдвинутое газетой Le Monde предложение привлечь средства граждан для создания Фонда помощи Украине.

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