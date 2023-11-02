Суд обязал мэрию Красноярска за 3 года создать 13 тысяч мест в садах и школах

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию Красноярска в течение трех лет создать в детских садах и школах 13 684 дополнительных места в следующих микрорайонах: Солнечный, Серебряный, Покровка, Ботанический, Южный берег, Академгородок.