Суд обязал мэрию Красноярска за 3 года создать 13 тысяч мест в садах и школах

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию Красноярска в течение трех лет создать в детских садах и школах 13 684 дополнительных места в следующих микрорайонах: Солнечный, Серебряный, Покровка, Ботанический, Южный берег, Академгородок.
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