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A&A: 14 млн лет назад Земля прошла сквозь газопылевой шлейф в созвездии Ориона

A&A: 14 млн лет назад Земля прошла сквозь газопылевой шлейф в созвездии Ориона

Международная группа астрономов под руководством австрийских ученых из Венского университета обнаружила, что около 14 млн лет назад Солнечная система пересекла звездообразующий комплекс Ориона, часть галактической структуры, известной как Волна Рэдклиффа.

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