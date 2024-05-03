Совместный рейд сотрудников отдела принудительного исполнения Бобруйского района и г. Бобруйска и управления торговли и услуг Бобруйского горисполкомаВ результате совместного рейда сотрудников отдела принудительного исполнения Бобруйского района и г.
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