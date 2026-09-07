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Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году

Рейтинг лучших и худших стран для жизни в 2026 году / © Visual Capitalist Место каждой страны в рейтинге определяется комплексной оценкой, которая учитывает 24 показателя, объединенных в четыре основные категории: финансы и налогообложение, качество жизни и здоровье, безопасность и стабильность, а также возможности для переезда и самореализации.

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