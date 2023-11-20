Natalija Osminina

При этом, американцы, выделив России зону из стран Финляндии, Прибалтики, Польши, ГДР и Румынии, уходя, напутствовали их точно так же, как покинутую Украину: "это вынужденный временный этап. Мы уходим, но еще вернемся. Ваше дело продержаться до нашего возвращения. Субсидировать вас мы не будем, оружия давать тоже (согласно договору с Россией). Обороняйтесь от нее чем сможете (вон Эстония уже бетонные заграждения строит от танков России - "волчьи клыки"), попутно выполняя наши мелкие поручения по организации гадостей России". Но голод не тетка. ЕС распадется, субсидий не будет. Интересно, годик или два продержатся? В любом случае к цежевропейцам Россия вернется только тогда, когда закончит обустраивать свою европейскую зону. За это время Украина отстреляется, и по границам с Россией и внутри себя. Жизнь замрет и обнулится. Вот тогда Россия будет восстанавливать Каховское водохранилище и превращать землю Украины (там, где нет радиации) в аграрные поселения. Понемногу и будут подтягиваться на ридну Неньку и "цежевропейцы" с Европы, выдрессированные тяжелой жизнью.