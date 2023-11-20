Вот уже два дня в прессе обсуждают статью британского политолога и специалиста по России, известного также как спеца по вопросам безопасности, Марка Галеотти, о том, как разругались разведчики и контрразведчики США и Британии с разведчиками и контрразведчиками Украины.
Принял ли Запад решение по Украине? Мысли после прочтения статьи Марка Галеотти в Sunday Times
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Natalija Osminina
При этом, американцы, выделив России зону из стран Финляндии, Прибалтики, Польши, ГДР и Румынии, уходя, напутствовали их точно так же, как покинутую Украину: "это вынужденный временный этап. Мы уходим, но еще вернемся. Ваше дело продержаться до нашего возвращения. Субсидировать вас мы не будем, оружия давать тоже (согласно договору с Россией). Обороняйтесь от нее чем сможете (вон Эстония уже бетонные заграждения строит от танков России - "волчьи клыки"), попутно выполняя наши мелкие поручения по организации гадостей России". Но голод не тетка. ЕС распадется, субсидий не будет. Интересно, годик или два продержатся? В любом случае к цежевропейцам Россия вернется только тогда, когда закончит обустраивать свою европейскую зону. За это время Украина отстреляется, и по границам с Россией и внутри себя. Жизнь замрет и обнулится. Вот тогда Россия будет восстанавливать Каховское водохранилище и превращать землю Украины (там, где нет радиации) в аграрные поселения. Понемногу и будут подтягиваться на ридну Неньку и "цежевропейцы" с Европы, выдрессированные тяжелой жизнью.
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20 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Влияниюкоторое имел СССР сегодня можно только завидовать. Но то было видимое и явное, а 21 век говорит о том что оно на 90% должно быть тайным. Но как раз Украина и показала что у Сурковых с этим проблемы. Как не крути а не в Стрелкове дело. И не желание этого официально признать говорит о болезне нашого руководства.
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19 час.
Генрих
Запад принял решение... МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации, рекомендуют призывать мужчин с 17 до 70 лет и дополнительно призывать женщин. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Заявление распространило пресс-бюро СВР. Так что, война до последнего украинца!
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18 час.
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