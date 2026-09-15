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Херсонский «Фрегат» одержал победу над «Шахтер-2» из Донецка со счетом 3:0

Херсонский футбольный клуб «Фрегат» одержал победу над донецкой командой «Шахтер-2» со счётом 3:0. Матч прошёл в рамках чемпионата «Содружество» на стадионе «Арена-Крым» в Евпатории.

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