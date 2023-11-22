Медведев пошутил над полным закрытием границ с Финляндией. Это его третий анекдот о финнах за три месяца

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил по поводу сразу двух инфоповодов последний нескольких дней — установки сожженного российского танка в Хельсинки и идеи полностью закрыть границы с Россией.
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