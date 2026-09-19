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Спорт Уик-Энд

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Ситуация своеобразная: игра нравилась и болельщики пошли на стадион, но у клуба нет задач… - откровенный Ташуев об уходе из «Енисея» и налоге на тренеров

Ситуация своеобразная: игра нравилась и болельщики пошли на стадион, но у клуба нет задач… - откровенный Ташуев об уходе из «Енисея» и налоге на тренеров

Тренер Сергей Ташуев, оставивший на днях «Енисей», рассказал, что рассчитывал поработать в Красноярске пару лет, чтобы создать боеспособную команду и поставить задачу по выходу в Премьер-лигу, но «оказалось всё не так, мягко выражаясь - задач нет, - цитирует наставника канал в МАХ Sport Baza.

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