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Узган төндә Татарстанда БПЛА бәреп төшерелде

Узган төндә Татарстан һәм Башкортстан территорияләрендә дошман пилотсыз очкычлары юк ителде. Бу хакта РФ Саклану министрлыгы хәбәр итә.

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